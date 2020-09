Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho explique sa décision forte pour Dele Alli !

20 septembre 2020

En difficulté du côté de Tottenham, Dele Alli serait dans le viseur de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Alors qu'il n'a pas convoqué son milieu de terrain pour le déplacement à Southampton, José Mourino a expliqué son choix.

Il semblerait que José Mourinho ne compte plus sur Dele Alli. Pour le deuxième match consécutif, le milieu de terrain anglais n'a pas été convoqué par son entraineur. Et ce choix ne fait qu'aggraver la situation de Dele Alli. De moins en moins utilisé par José Mourinho, le pensionnaire de Tottenham pourrait prendre le large lors de cette fenêtre de transferts. En quête d'un milieu de terrain, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine. D'ailleurs, d'après les dernières indiscrétions de The Telegraph , le directeur sportif du PSG aurait déjà entamé des discussions pour s'offrir Dele Alli dès cet été. En marge de Southampton-Tottenham, José Mourinho s'est prononcé sur le cas Dele Alli et a expliqué pourquoi il ne figurait pas dans son groupe.

«Nous avons trop de joueurs pour certains postes»