Mercato - Rennes : Stephan réagit à la rumeur Trapp

Publié le 20 septembre 2020 à 14h20 par La rédaction

Avec le départ plus que probable d’Edouard Mendy, le Stade Rennais cherche un nouveau gardien de but. Les dernières rumeurs ont fait ressortir le nom de Kevin Trapp, mais l’entraîneur rennais ne veut pas se dévoiler.