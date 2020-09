Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Florenzi sur son arrivée au PSG !

Publié le 20 septembre 2020 à 13h15 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit, le PSG a trouvé son bonheur avec l’arrivée d’Alessandro Florenzi. L’Italien qui est d’ailleurs revenu sur son choix de débarquer dans la capitale.

Avec le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, Leonardo s’était mis en quête d’un nouvel arrière droit pour le PSG. Et alors que plusieurs pistes étaient évoquées, le directeur sportif parisien a finalement surpris tout le monde en bouclant l’arrivée d’Alessandro Florenzi, dont le nom n’avait jamais filtré. L’international italien est ainsi prêté avec option d’achat par l’AS Rome et il n’a pas mis longtemps avant de s’illustrer, étant l’auteur d’une grosse prestation face à l’OM pour son premier match. Cette saison, Florenzi sera donc très attendu au PSG, où il est très heureux d’évoluer.

« Je n’ai pas hésité »