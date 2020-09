Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi s'enflamme pour son arrivée au PSG !

Publié le 19 septembre 2020 à 22h15 par H.K.

Tout juste après son arrivée au PSG, Alessandro Florenzi s’est prononcé sur les circonstances de son arrivée, et se dit très heureux d’avoir rejoint le club parisien…

Arrivée inattendue en provenance de l’AS Roma en prêt, Alessandro Florenzi a été directement aligné titulaire lors du Classique face à l’OM. Et l’international italien a d’ores et déjà convaincu, réalisant une très grosse performance au Parc des Princes malgré la défaite parisienne. Avec un mental de guerrier, Florenzi devrait plaire aux supporters parisiens, et ce dernier est revenu sur son arrivée auprès de son compatriote Marco Verratti…

« C’est le transfert le plus important de ma carrière »