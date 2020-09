Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara dit ses vérités !

Publié le 19 septembre 2020 à 20h30 par Hugo Kucharski

Alors qu’il se murmure toujours que l’OM a besoin de fonds pour financer son mercato, Boubacar Kamara faisait partie des joueurs sur le départ cet été. Cependant, ce dernier a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir, et a fait savoir qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter le club…

Boubacar Kamara fait partie des joueurs les plus appréciés par les supporters de l’OM. Pur produit du centre de formation phocéen, le défenseur central français ferait partie des joueurs qui étaient susceptibles de quitter le club cet été. Cependant, le jeune marseillais est toujours là, et il ne semble pour l’instant pas prêt à quitter le club, avec qui il souhaite disputer et la Ligue des Champions, et il a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir…

« Il n’y a pas de doute : je vais continuer l’aventure ici »

Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant-match face au LOSC, Kamara a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir, qu’il ne voit nulle part à part à Marseille. « Pour moi, il n'y a pas de doute, je vais continuer l'aventure ici. On a la Ligue des Champions, on a fini deuxième, le groupe reste le même avec quelques arrivées, donc je ne veux pas quitter l'OM. Ça me tenait beaucoup à coeur. Après, on ne sait ce qui est fait dans le foot, il n'y a pas que moi le joueur dans l'histoire. Il y a aussi le club, le président et les autres équipes. À la fin de la saison, je n'étais pas dans l'optique de partir » . Cependant, l’OM a toujours besoin de fonds, eux qui pointaient avec un fort déficit et un budget réduit pour ce mercato. Cependant, Villas-Boas et Longoria ont réussi à composer avec ces contraintes en réalisant de jolis coups (Pape Gueye et Nagatomo arrivés libres, le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi). D’autant que d’après Kamara, des départs ne seraient pas au programme pour le moment à l’OM…

« Je pense que tout le monde est impliqué dans ce projet »