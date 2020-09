Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale pour cette pépite ?

Publié le 20 septembre 2020 à 13h00 par A.D.

Pour renforcer le couloir droit de sa défense, Ronald Koeman voudrait miser sur Sergino Dest. En plus du Bayern, la Juventus pourrait également inquiéter l'entraineur du FC Barcelone pour le pensionnaire de l'Ajax.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman aurait déjà une idée bien précise des joueurs qu'il voudrait recruter. Outre Memphis Depay et Eric Garcia, Sergino Dest figurerait également sur les tablettes du nouvel entraineur du Barça en vue de ce mercato estival. Toutefois, le Néerlandais devrait batailler ferme avec le Bayern sur ce dossier. En effet, le club bavarois souhaiterait également recruter Sergino Dest cet été et aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur. Et Ronald Koeman ne serait pas au bout de ses peines.

La Juve dans la danse pour Sergino Dest ?