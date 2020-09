Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud va enfin connaitre son dénouement !

Publié le 20 septembre 2020 à 10h30 par H.G.

Annoncé de longue date dans le viseur de l’Inter, Arturo Vidal devrait bel et bien quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures.

Sous l’égide de Ronald Koeman, le FC Barcelone souhaiterait renouveler son effectif vieillissant après une saison 2019/2020 des plus délicates. Dans cette optique, plusieurs éléments sont annoncés sur le départ, et c’est notamment le cas d’Arturo Vidal. À un an du terme de son contrat au Barça, l’international chilien n’entrerait pas dans les plans du technicien néerlandais. Seulement, s’il est désormais indésirable au FC Barcelone, Arturo Vidal serait fortement désiré par Antonio Conte, qui souhaiterait le recruter à l’Inter depuis l’hiver dernier. Et à en croire les derniers échos au sujet de ce dossier, l’entraîneur des Nerazzurri devrait voir son souhait s’exaucer dans les prochaines heures.

Arturo Vidal devrait se rendre à Milan ce dimanche !