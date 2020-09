Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman explique ce choix polémique !

Publié le 20 septembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ce samedi que Ronald Koeman avait décidé de se séparer de Riqui Puig cet été, le technicien du FC Barcelone a en partie confirmé cette tendance quelques heures plus tard.

Il a beau être considéré comme l’un des meilleurs jeunes étant sortis de la Masia ces dernières années, Riqui Puig pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. En effet, comme l’a annoncé RAC1 ce samedi, le jeune milieu de 21 ans n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman pour la saison 2020/2021. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe parmi les observateurs du Barça, une grande majorité d’entre-eux étant opposée au fait de voir celui qui est vu comme un patrimoine du FC Barcelone s’en aller. Cependant, interrogé au sortir du trophée Gamper remporté par les Blaugrana contre Elche (1-0), Ronald Koeman s'est chargé de clarifier la situation. Si le technicien néerlandais a confirmé qu’il ne comptait pas sur Riqui Puig cette saison, à l’instar de Carles Aleña voire de Pedri, le technicien néerlandais a précisé qu’il souhaitait que sa jeune pépite privilégie un départ en prêt.

« Je lui recommanderais de partir en prêt »