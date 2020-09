Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi fait une promesse après son arrivée au PSG !

Publié le 20 septembre 2020 à 7h15 par H.K.

Après son arrivée en provenance de l’AS Rome, Alessandro Florenzi a tenu à faire une promesse aux supporters du PSG. Et cette dernière devrait leur plaire, et représente assez bien le mental de l’international italien…

Tout juste arrivé en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi a déjà convaincu de nombreux supporters parisiens après sa première rencontre face à l’OM sous les couleurs du PSG. Très remuant sur son flanc droit, l’international italien a distillé quelques bons centres malgré la défaite parisienne au Parc des Princes. Interrogé par This Is Paris , Alessandro Florenzi a tenu à faire passer un message aux supporters…

« Je me donnerai toujours à 100% pour défendre ce maillot »