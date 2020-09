Foot - Mercato

Mercato : L'Atalanta en pince pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 20 septembre 2020 à 11h20 par La rédaction

Auteur d’un bon exercice 2019-2020 à Strasbourg, Mohamed Simakan disposerait de nombreux prétendants. Parmi eux figure l’Atalanta Bergame, qui pourrait faire des folies pour la pépite du RCSA.