Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez fait ses adieux à un coéquipier !

Publié le 21 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Arrivé en Italie, Arturo Vidal va s’engager avec l’Inter Milan. Ses coéquipiers du FC Barcelone commencent donc à lui faire leurs adieux.

Arturo Vidal va s’engager avec l’Inter Milan. Si ce n’est pas encore officiel, le club nerazzurro a déjà commencé à publier des images du Chilien sur ses réseaux sociaux. Ce n’est donc plus qu’une question d’heures pour que Vidal fasse son retour en Italie où il s’est révélé avec la Juventus Turin. Si son passage au FC Barcelone a été mitigé sur le terrain, son absence dans le vestiaire devrait se faire ressentir.

Suarez heureux d’avoir pu jouer à ses côtés