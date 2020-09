Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman justifie un coup de tonnerre qu’il a provoqué !

Publié le 21 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'annonce du choix de Ronald Koeman avec Riqui Puig a grandement fait parler, l'entraîneur du FC Barcelone a expliqué sa décision.

Grand espoir du FC Barcelone, Riqui Puig semble être le successeur tant attendu de Xavi et Andrès Iniesta. Formé à La Masia , le petit milieu de terrain possède des qualités similaires à ses deux aînés et a démontré de très belles choses la saison dernière lorsqu'il a été utilisé par Quique Setién. Et pourtant, Ronald Koeman a pris une décision totalement inattendue puisqu'il a décidé de se passer des services de son prometteur milieu de terrain. Un choix qu'il a justifié en conférence de presse.

«Je lui recommanderais de partir en prêt»