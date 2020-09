Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola aurait un plan pour récupérer ce Français !

Publié le 20 septembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid et de Manchester City, Jules Koundé a fait part de son souhait de rester au FC Séville. Malgré tout, les Citizens semblent bien déterminés à attirer le défenseur français.

Et si Ronald Koeman se dirigeait vers un nouvel échec dans ce mercato ? Bien décidé à changer le visage du FC Barcelone depuis son arrivée sur le banc, l’entraîneur néerlandais n’a pas encore réussi à attirer une de ses cibles vers la Catalogne. En défense centrale, la piste la plus chaude pour les Blaugrana menait à Eric Garcia, le défenseur de Manchester City. Mais les Skyblues se montrant particulièrement gourmands pour un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, le Barça se serait également renseigné sur le défenseur central du FC Séville, Jules Koundé. La concurrence serait toutefois féroce sur ce dossier, alors que l’ancien joueur de Bordeaux avait affirmé son souhait de rester en Andalousie cette saison.

Otamendi dans la balance