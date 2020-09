Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman fait déjà polémique après un choix tonitruant !

Publié le 20 septembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été nommé entraîneur du FC Barcelone il y a seulement quelques semaines, Ronald Koeman se retrouve déjà en plein coeur d’une polémique après avoir annoncé qu’il ne comptait pas sur la jeune pépite Riqui Puig cette saison.

Après une saison 2019/2020 cauchemardesque soldée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone a décidé d’entamer sa reconstruction sous la houlette de Ronald Koeman. Et le moins que l’on puisse dire est que le technicien néerlandais n’a pas hésité à faire des choix forts en indiquant la porte de sortie à plusieurs cadres, parmi lesquels Ian Rakitic (retourné au Séville FC), Arturo Vidal (annoncé tout proche de l’Inter) ou encore Luis Suarez. Plus encore, Ronald Koeman ne s’est pas arrêté là et a décidé de faire un choix très fort : alors qu’il avait dit souhaiter s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du centre de formation du FC Barcelone lors de sa prise de fonction, le néo-entraîneur du Barça a pris la décision de se séparer de Riqui Puig, considéré comme l’un des meilleurs éléments sortis de la Masia ces dernières années.

Ronald Koeman veut que Riqui Puig parte en prêt…

D’après les informations publiées par SPORT ce samedi, l’annonce de ce choix aurait grandement surpris l’entourage du joueur et le milieu de 21 ans lui-même. L’Espagnol ne s’attendait pas du tout à devoir aller voir ailleurs cet été, d’autant plus qu’il a toujours clamé son envie de triompher dans son club de coeur qu’est le FC Barcelone. De ce fait, le quotidien catalan a expliqué que Riqui Puig était tout simplement abattu après cette annonce de Ronald Koeman. Mais de son côté, l’entraineur du Barça a souhaité préciser sa position. Au sortir de la victoire 1-0 des Blaugrana face à Elche lors du trophée Gamper, le technicien néerlandais a expliqué qu’il souhaitait surtout que le jeune Barcelonais s’en aille en prêt, à l’instar de Carles Aleña ou de Pedri, considérant que cela serait la meilleure solution pour sa progression. « Ce n'est pas vrai que je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui. J'ai parlé au joueur hier (vendredi) avant la session d’entrainement. La situation de Riqui s'applique également à Aleñá et peut-être plus tard à Pedri. Riqui, Pedri et Aleñá doivent jouer parce qu'ils sont jeunes et ne peuvent pas rester bloqués pendant toute une saison. Je lui ai dit qu’il était très compliqué pour lui de jouer parce qu'il y a beaucoup de concurrence et d’examiner la meilleure solution pour régler cela. S’il partira en prêt ? Je lui recommanderais de partir en prêt. Ces jeunes doivent jouer. Ils ne peuvent pas tenir longtemps. Ils ont beaucoup de concurrence », s’est justifié Ronald Koeman.

… et cette décision ne passe pas du tout auprès des observateurs du Barça !