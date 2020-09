Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat sur la gestion de Koeman avec cette pépite !

Publié le 20 septembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman a pris la décision de se séparer de Riqui Puig cet été, Victor Font n’a pas manqué de fustiger cette décision prise par le technicien du FC Barcelone.

Bien qu’il soit considéré par beaucoup d’observateurs comme l’un des meilleurs jeunes sortis de la Masia ces dernières années, Riqui Puig pourrait très prochainement être contraint de faire ses valises. Et pour cause, Ronald Koeman a confirmé ce samedi après la victoire 1-0 du FC Barcelone face à Elche lors du trophée Gamper que le milieu de 21 n’entrait pas dans ses plans pour cette saison. Concrètement, le Néerlandais estime que Riqui Puig serait bien inspiré de s’en aller en prêt afin d’enchainer les matchs tant la concurrence est rude dans l’entrejeu des Blaugrana . Cette décision fait polémique chez beaucoup de supporters barcelonais ces dernières heures car, bien qu’il soit jeune, l'Espagnol s’est toujours montré à la hauteur des attentes quand il a joué au Barça. Et invité à réagir sur la question, Victor Font, candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone en 2021, n’a pas mâché ses mots sur cette décision prise pour l’avenir de Riqui Puig.

« Il est impératif qu'un nouveau projet soit à la tête du club dès que possible »