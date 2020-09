Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu est de nouveau pointé du doigt pour Lionel Messi !

Publié le 20 septembre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

S’il est parvenu à conserver Lionel Messi au FC Barcelone alors que l’Argentin souhaitait claquer la porte, Josep Maria Bartomeu n’a malgré tout pas réussi à calmer les critiques à son encontre. En effet, c’est maintenant sa gestion du dossier qui est pointée du doigt ce dimanche par un candidat à l’élection présidentielle du club catalan prévue en 2021.

Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi aurait pu quitter son club de toujours cet été. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu, jugeant que celle-ci ne conduit pas le Barça à avoir un projet sportif permettant de gagner au plus haut niveau, celui qu’on surnomme La Pulga souhaitait voguer vers des eaux moins troubles. Cependant, en raison d’un litige au sujet de sa clause libératoire fixée à 700M€ et la validité de celle-ci, Lionel Messi n’a eu d’autres choix que de faire machine arrière et d’annoncer qu’il resterait au FC Barcelone cette saison pour sa dernière année de contrat. Toutefois, l’international argentin de 33 ans ne s’était malgré tout pas privé d’adresser un tacle à son président en fustigeant ouvertement sa gestion mais également son manque de parole, tout en expliquant qu’il ne souhaitait pas trainer son club de toujours devant la justice, chose l'ayant donc poussé à rester. De quoi attiser davantage encore les critiques à l'encontre de Josep Maria Bartomeu, plus que jamais dans l'oeil du cyclone.

« L'une des valeurs que nous devrions revendiquer est d'être des gens de parole »

En effet, une motion de censure a été déposée par plusieurs socios à l’encontre du président barcelonais et a été portée par plusieurs candidats à la président du FC Barcelone au printemps 2021. Victor Font est l’un d’eux et fait partie des grands artisans de la réussite de cette motion de censure. Effectivement, celle-ci a atteint plus de 20.000 signatures, alors qu’il en faut un peu moins de 16.500 en principe pour organiser un vote de défiance vis-à-vis du président sous le feu des critiques. Et dans l’attente de ce vote qui aura lieu en novembre prochain, Victor Font a décidé d’en rajouter une couche sur Josep Maria Bartomeu et sa sa gestion du dossier Lionel Messi. Si le leader du projet « Sí Al Futur » est naturellement heureux que l’Argentin reste au FC Barcelone, il critique néanmoins le manque de parle de l’actuel président du Barça dénoncé par le joueur. « En tant que gouverneurs et représentants du board à la tête de l'institution, l'une des valeurs que nous devrions revendiquer est d'être des gens de parole, et si le président avait vraiment promis au meilleur joueur de l'histoire et du club que, le moment venu, lorsqu'il voudrait partir, il pourrait le faire, nous aurions dû rendre cette volonté possible. Cela ne signifie pas que ce qui se serait passé, surtout si nous avions dépassé la date que le contrat marquait comme le moment où ces droits sont légalement sortis, aurait été de s'asseoir et d'essayer de parvenir à une réunion avec quelque chose de favorable à toutes les parties. Il y aurait eu un transfert, Messi aurait été flexible et une transition aurait pu être faite, ce qui, par contre, Dieu merci, n'a pas eu lieu car l'association Messi-Barça est stratégique dans notre projet d'avenir au-delà des deux, trois ou quatre prochaines années. Sa silhouette a un poids très important, et cela a été si mal géré que nous allons voir si nous pouvons en tirer profit. Il est très important qu'en janvier, lorsque Messi sera libre de négocier, il sache qu'il y a un projet d'avenir qu'il peut aussi construire », a expliqué Victor Font dans les colonnes de Mundo Deportivo ce dimanche.

« Je n'entrerai pas en conflit avec Messi »