Mercato - Barcelone : Messi, démission... Bartomeu met les choses au clair !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 septembre 2020 à 19h41

Sous le feu des critiques après le feuilleton concernant l’avenir de Lionel Messi et faisant désormais l’objet d’une procédure de destitution, Josep Maria Bartomeu est sorti du silence ce samedi en marge du trophée Gamper disputé par le FC Barcelone.

Les temps sont agités pour Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone. Et pour cause, si le président du club catalan subit les foudres d’un grand nombre d’observateurs depuis maintenant plusieurs années, celles-ci n’ont fait que s’accentuer dernièrement avec le feuilleton Lionel Messi. En effet, à 33 ans et après quasiment 20 ans passées au Barça, l’international argentin a souhaité claquer la porte cet été. Cependant, bloqué par son président et ne souhaitant pas porter l’affaire de sa clause libératoire devant la justice, celui qu’on surnomme La Pulga a finalement accepté de rester une saison supplémentaire. Toutefois, au moment d’annoncer son choix de ne finalement pas quitter le FC Barcelone, Lionel Messi avait eu des mots très durs à l’adresse de Josep Maria Bartomeu en fustigeant publiquement son projet qui, selon lui, ne permet pas au Barça de triompher au plus haut niveau.

« En tant que président, je n'entrerai pas en conflit avec Messi »

Ainsi, en marge du trophée Gamper que le FC Barcelone dispute ce samedi face à Elche, Josep Maria Bartomeu a été interrogé sur la situation de Lionel Messi et les propos tenus par celui-ci il y a quelques jours. Et le moins que l’on puisse dire est que le président du Barça a souhaité enterrer la hache de guerre avec le sextuple lauréat du Ballon d’Or, tout en précisant qu’il ne pouvait pas se permettre de le laisser filer ailleurs. « En tant que président, je n'entrerai pas en conflit avec Messi. Il parle sur le terrain, comme nous l'avons vu. C'est un sujet en stationnement. Je ne pouvais pas permettre, en tant que personne du conseil d'administration ou de l'équipe d'encadrement, de laisser partir le meilleur joueur du monde. Il faut en parler à la maison. Vous devez soutenir l'équipe et les joueurs. Nous devons être heureux que Messi soit toujours avec nous. Il est enthousiaste à propos de Koeman. L'important est qu'il joue pour le Barça, à la maison. Nous voulons qu'il prenne sa retraite au club et monter un projet avec Messi », a expliqué Josep Maria Bartomeu à TV3 dans des propos rapportés par SPORT . Voila qui a le mérite d’être clair. Reste maintenant à savoir si cette hache de guerre enterrée sera à même de conduire Lionel Messi à infléchir sa position concernant le renouvellement de son contrat, expirant actuellement en juin 2021.

