Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Rakitic, le Barça a bouclé une autre vente !

Publié le 20 septembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Le FC Barcelone et Wolverhampton se seraient mis d’accord pour le transfert de Nelson Semedo qui aurait signé un contrat en faveur des Wolves jusqu’en juin 2025.

Afin de renflouer ses caisses pour mieux investir sur le marché des transferts, le FC Barcelone compterait se servir de Nelson Semedo. En effet, l’international portugais serait sur le point de quitter ses partenaires afin de rejoindre la Premier League. Journaliste pour ESPN , Moi Llorens révélait vendredi soir sur son compte Twitter que le latéral droit devrait être transféré avant la fin du week-end chez un club de l’élite anglaise. Et alors que Wolverhampton disposerait d’un grand nom de joueurs portugais au sein de son effectif, Nelson Semedo devrait rejoindre quelques uns de ses compatriotes.

Semedo va rejoindre la colonie portugaise présente à Wolverhampton !