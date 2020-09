Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme message d’Alessandro Florenzi après son arrivée au PSG

Publié le 20 septembre 2020 à 18h45 par T.M.

Au PSG, on a eu énormément de mal avec le poste d’arrière droit ces dernières saisons. De quoi mettre plus de pression sur Alessandro Florenzi ? L’Italien a été clair à ce sujet.

Jusqu’à présent, le PSG se montre très calme sur le marché des transferts. Pourtant, les besoins de Thomas Tuchel sont nombreux. Alors que l’Allemand attend notamment un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central, il a tout de même pu enregistrer le renfort d’Alessandro Florenzi. A la suite du départ de Thomas Meunier, un arrière droit était réclamé et il est arrivé avec l’Italien, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Florenzi sera-t-il enfin le grand arrière droit tant recherché par le PSG ? L’international italien est très attendu dans la capitale, mais cela ne semble pas le déstabiliser.

« Pas de pression supplémentaire »