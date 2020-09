Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La révélation de Renato Sanches sur son mercato estival !

Publié le 20 septembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Après un exercice 2019-2020 prometteur avec le LOSC, Renato Sanches débute sa deuxième saison dans le Nord, qu'il n'a pas souhaité quitter cet été.

En l’attirant en provenance du Bayern Munich à l’été 2019 pour 20M€, le LOSC avait tenté un pari ambitieux. Un an plus tard, force est de constater que la prise de risque a porté ses fruits. Après des débuts poussifs, Renato Sanches a su devenir un élément clé dans le onze de départ de Christopher Galtier. Le Portugais, élu meilleur espoir de l’Euro 2016, jouit encore aujourd’hui d’une belle cote sur le marché des transferts et d’un statut de futur crack. Pourtant, l’intersaison semble avoir été calme du côté du LOSC concernant le milieu de terrain.

Renato Sanches évoque « quelques propositions »