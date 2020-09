Foot - LOSC

LOSC : Christophe Galtier craint déjà l’OM !

Publié le 18 septembre 2020 à 15h40 par La rédaction

Défait sur sa pelouse par l’AS Saint-Étienne jeudi, l’OM recevra le LOSC dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1. L’entraîneur lillois Christophe Galtier craint une réaction des Olympiens, mais aussi le retour de Benedetto.