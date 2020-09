Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur le dossier Dele Alli !

Publié le 20 septembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Le PSG se serait vu proposer les services de Dele Alli alors que Leonardo étudierait la faisabilité d’une opération attrayante pour le club de la capitale. Mais pour le milieu offensif de José Mourinho, ça s’annonce corsé.

Et si après Alessandro Florenzi, le PSG s’attachait les services d’un autre international sous la forme d’un prêt ? Après l’Italien, Leonardo travaillerait en coulisse pour mener à bien l’opération Dele Alli. Alors que The Daily Telegraph a fait part de discussions entre le PSG et Tottenham pour une éventuelle opération. The Guardian a expliqué de son côté que ce serait le club de la capitale qui se serait vu offrir les services de l'Anglais, en difficulté à Tottenham avec l’arrivée de Gareth Bale. Mais qu’en est-il vraiment du dossier Alli ?

Ça discute pour Dele Alli, mais l’opération s’annonce corsée !

Selon les informations de Loïc Tanzi, des échanges entre le PSG et Tottenham seraient bien d’actualité. Pire, les dirigeants parisiens se pencheraient concrètement sur ce dossier afin de savoir quelles actions pourraient être menées pour mener à bien cette opération et particulièrement d’un point de vue économique. Néanmoins, selon le journaliste de RMC Sport, une arrivée de Dele Alli au PSG ne serait pas assurée, et même plutôt difficile à imaginer à ce jour. Affaire à suivre.