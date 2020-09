Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup d'accélérateur de Leonardo pour le recrutement ?

Publié le 20 septembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

En quête de renforts dans plusieurs secteurs de jeu, le PSG voit le temps filer à grand pas à deux semaines de la fin du mercato. C’est pourquoi Leonardo se serait activé ces derniers jours afin de recruter quelques forces supplémentaires réclamées par Thomas Tuchel.

Après une saison 2019/2020 historique soldée par une quadruplé sur le sol national et une finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0), l’heure est à la confirmation pour le PSG en 2020/2021. Le club de la capitale a de grandes ambitions pour l'année de son cinquantième anniversaire et aurait aimé recruter en conséquence cet été. Seulement voilà, Paris doit composer avec un obstacle de taille, à savoir la pandémie de Covid-19 et l’impact que celle-ci a eu sur les finances des clubs européens. Le PSG n’est pas épargné et n’est donc pas en mesure de dépenser des sommes folles sur le marché des transferts. De ce fait, outre les arrivées définitives de Mauro Icardi et de Sergio Rico ainsi que la prolongation de Layvin Kurzawa, le club de la capitale n’a enregistré que l’arrivée d’Alessandro Florenzi cet été dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma. Rien d’autre à signaler pour l’instant, alors que le PSG souhaiterait se renforcer dans plusieurs autres secteurs.

Leonardo se serait rendu dans plusieurs pays dernièrement !

C’est donc au coeur d’un contexte financier inédit et des plus délicats que Leonardo doit travailler au cours de cette session estivale des transferts. Comme il l’a dit et répété à plusieurs reprises, le maitre mot de ce mercato est la créativité. Seulement voilà, le coup de sifflet final de cette fenêtre des transferts approche à grand pas, et Leonardo semble en être pleinement conscient. En effet, à en croire les informations divulguées par ParisTeam.fr ce dimanche, le directeur sportif du PSG commencerait à s’activer et aurait dernièrement voyagé dans plusieurs pays. L’Italo-brésilien se serait récemment rendu en Italie, en Espagne, ainsi qu’en Angleterre ce samedi avant de rejoindre le groupe parisien qui affronte l’OGC Nice en Ligue 1 ce dimanche. Toutefois, aucun nom de cible n’est évoqué par le média parisien, qui souligne le fait que Leonardo est un « travailleur de l’ombre ». Une théorie qui se vérifie quand on voit que l’arrivée d’Alessandro Florenzi et la récente prolongation de Presnel Kimpembe n’avaient filtré que peu de temps avant leur annonce.

« On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain »