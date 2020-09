Foot - Mercato

Mercato : Suarez et Cavani dans l’impasse… à cause de Diego Costa ?

Publié le 20 septembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Tous deux en quête d’un nouveau point de chute, Edinson Cavani et Luis Suarez sont annoncés sur les tablettes de l’Atlético de Madrid. Seulement voilà, la venue de l’un des deux hommes chez les Colchoneros serait actuellement bloquée par Diego Costa.

Deux attaquants de classe mondiale sont actuellement disponible sur le marché à deux semaines de la fin du mercato estival, à savoir Edinson Cavani et Luis Suarez. Bien qu’ils soient désormais âgés et qu’ils n’ont plus le même niveau de performance qu’il y a quelques années, les deux internationaux uruguayen ont de beaux restes et peuvent rendre des services à bon nombre d’écuries européennes. Parmi celles-ci figure notamment l’Atlético de Madrid. L’écurie madrilène entrainée par Diego Simeone est annoncée en quête d’un nouveau numéro 9 après une saison 2019/2020 au cours de laquelle les Colchoneros se sont distingués par de gros problèmes dans la finition des actions. En effet, Alvaro Morata s’est montré inconstant en ne marquant que 12 buts en 34 apparitions en Liga, tandis que Diego Costa n’a inscrit que 5 réalisations en 23 rencontres de championnat disputées. Insuffisant pour l’Atleti, qui a désormais absolument besoin d’un finisseur efficace pour enfin passer un cap.

Edinson Cavani ou Luis Suarez à l’Atleti en cas de départ de Diego Costa ?

Dans cette perspective, les pensionnaires du Wanda Metropolitano sont de longue date annoncés sur les traces d’Edinson Cavani. Depuis l’hiver dernier, du temps où El Matador était encore au PSG, les Madrilènes suivraient avec attention l’international uruguayen qui serait grandement apprécié par Diego Simeone. De plus, sur le départ du FC Barcelone puisqu’il n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez serait également ciblé par l’Atlético de Madrid. L’un des deux hommes pourrait donc être le fameux numéro 9 recherché par les Rojiblancos . Une tendance que confirme AS ce dimanche en expliquant que les deux joueurs sont des pistes étudiées par Andrea Berta. Les Colchoneros seraient même en tête de la course à la signature des deux hommes, et cela en dépit du fait que les dossiers sont compliqués dans la mesure où Edinson Cavani et Luis Suarez perçoivent tous deux des émoluments conséquents, chose qui n’est pas simple pour l'Atleti qui ne dispose pas de beaucoup de liquidités. Seulement voilà, il y a un une condition sine qua non pour que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ou l’actuel numéro 9 du FC Barcelone rejoigne l’Atlético de Madrid d’après AS : il faut que Diego Costa s’en aille cet été, à un an du terme de son contrat. Et tout porte à croire que la tache du club entraîné par Diego Simeone ne s’annonce pas simple dans cette optique.

L’Atlético de Madrid n’aurait pas encore reçu la moindre offre pour Diego Costa !