Mercato - PSG : Draxler pourrait totalement relancer son avenir

Publié le 20 septembre 2020 à 12h45 par A.D.

Pour financer son mercato, Leonardo songerait à vendre Julian Draxler cet été. Alors qu'il y a de moins en moins de joueurs disponibles au PSG, l'international allemand a plus d'opportunités de se montrer et pourrait convaincre sa direction de le conserver en cas de grosses performances.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le PSG n'aurait pas les moyens de réaliser un mercato XXL. Pour débloquer des fonds et pouvoir investir davantage cet été, Leonardo souhaiterait se débarrasser de Julian Draxler. Toutefois, le directeur sportif du PSG éprouve les pires difficultés à le vendre et l'international allemand pourrait bien avoir l'occasion de le faire changer d'avis.

Julian Draxler finalement parti pour rester ?