Mercato - Real Madrid : Zidane, Mourinho… Bale dit tout sur son transfert !

Publié le 20 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Ayant vécu une ultime saison cauchemardesque avec le Real Madrid d’un point de vue personnel, Gareth Bale a révélé ne garder que le positif et s’est montré prêt à en découdre avec Tottenham, un club qui lui est cher.

Après une saison au cours de laquelle il n’a que très peu joué (19 matchs pour 2 réalisations), Gareth Bale a quitté le Real Madrid pour effectuer un retour aux sources. Samedi, en début de soirée, Tottenham a officialisé la venue de son ancien ailier sous la forme d’un prêt d’une saison. Un retour du Gallois très bien accueilli par José Mourinho qui s’est enflammé pour son retour en conférence de presse suite à la large victoire des Spurs face aux Saints de Southampton ce samedi (5-2). « Quand il est en forme, Gareth Bale est l’un des meilleurs joueurs d’Europe » . De son côté, le Gallois s’est lui aussi montré très emballé pour son arrivée à Tottenham dans son tout nouveau stade, lui qui n’a connu que White Hart Lane. « C'est agréable d'être de retour. C'est un club très spécial pour moi, où je me suis fait un nom, avec des fans très spéciaux… Depuis que je suis parti, j'ai toujours pensé y retourner un jour. L'opportunité s'est présentée et j'ai pensé que c'était un bon moment pour moi. J'ai faim, je suis motivé et je veux bien faire pour l'équipe ». Voici le message que Bale a fait passer aux médias du club londonien. Mais là ne réside pas son unique intervention dans la presse. Le désormais nouvel atout offensif de Tottenham s’est livré un peu plus, évoquant son départ du Real Madrid, le rôle de Mourinho ou encore celui de sa compagne dans son choix.

Tottenham, une évidence

Formé à Southampton où il n’a effectué qu’une saison chez les professionnels, c’est bien à Tottenham que Gareth Bale s’est révélé aux yeux du football anglais puis européen. Initialement utilisé en tant que latéral gauche, le Gallois a explosé au poste d’ailier et de numéro 10 chez les Spurs . De quoi lui permettre d’accepter assez facilement de revenir dans le nouveau projet de Tottenham en prêt. « J’ai dit dans de précédentes interviews que lorsque je retourne au Pays de Galles, je ressens cet amour et ce bonheur et c'est là que je peux jouer mon meilleur football. En revenant ici, je savais que j'allais recevoir un accueil formidable. J'aime le club et j'ai adoré mon passage ici. J'espère que maintenant, nous allons pouvoir jouer et gagner un trophée - si ce n'est deux ! Je veux juste profiter de mon football et donner aux fans quelque chose qui les fasse sourire. J'ai parlé à ma femme et nous avons senti que c'était le bon moment et le bon endroit ». Comme Gareth Bale l’a confié à Peter Crouch pour BT Sport , les fans et sa femme ont été très importants dans sa décision de quitter le Real Madrid pour arborer de nouveau la tunique des Spurs . Mais José Mourinho a lui aussi joué un rôle primordial. « Il m'a parlé de quelques postes qu'il aimerait que je joue et je suis évidemment heureux de cela. Il a été l’une des grandes raisons pour que je revienne ici. C'est un nom connu de tous et un gagnant. C'est le candidat idéal pour Tottenham. Nous devons gagner des trophées et il sait le faire mieux que quiconque. Je sais que tous les fans de Tottenham veulent désespérément un trophée et nous ferons tout notre possible dans chaque compétition pour y parvenir ». The Special One l’a enfin fait. Après de multiples tentatives lors de son passage à Manchester United, Mourinho a su recruter Gareth Bale à Tottenham. Mais qu’en est-il de son souvenir du Real Madrid ?

Le Real Madrid, une page bien tournée