Mercato - Real Madrid : Gareth Bale s’enflamme pour son retour à Tottenham !

Publié le 20 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Pas très en vue sur les terrains du côté de Madrid, Gareth Bale a fait son retour à Tottenham ce samedi en prêt. Ce retour tant attendu par les fans du club l’était aussi par le joueur.

Cela faisait maintenant plusieurs mois que les apparitions de Gareth Bale sur le terrain, sous les couleurs du Real Madrid, se faisaient rares. En effet, le Gallois ne semble avoir jamais fait partie des plans de Zinedine Zidane. Après son transfert avorté vers la Chine à l’été 2019, Gareth Bale s’était mis en tête de rester au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat, en 2022. Un projet peu enthousiasmant pour les finances du club. Finalement, une porte de sortie a été trouvée et Bale est de retour en Angleterre.

« J’ai toujours pensé y retourner »