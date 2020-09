Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Gareth Bale est de retour à Tottenham !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h13 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane ne voulait plus de lui au Real Madrid, Gareth Bale a officiellement fait son retour à Tottenham ce samedi.