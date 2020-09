Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale sort du silence sur son départ !

Publié le 20 septembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Prêté pour l’intégralité de la saison à Tottenham, Gareth Bale s’est livré sur son choix de quitter le Real Madrid. Une décision purement sportive.

C’est officiel depuis samedi. En tout début de soirée, Tottenham a publié une vidéo sur son compte Twitter mettant en scène Gareth Bale regardant ses meilleurs moments sous le maillot des Spurs . Le club londonien est parvenu à se mettre d’accord avec le Real Madrid pour un prêt d’une saison du Gallois. Pour les médias de Tottenham, Bale s’est enflammé pour son retour dans le nord de Londres. Mais avec l’ancien joueur des Spurs et son ancien coéquipier Peter Crouch, Gareth Bale est revenu sur son départ du Real Madrid.

« Il y a des hauts et des bas dans tous les clubs »