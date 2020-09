Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Zidane sur le cas Luka Jovic !

Publié le 21 septembre 2020 à 23h30 par T.M.

Flop du dernier recrutement estival du Real Madrid, Luka Jovic pourrait faire ses valises d’ici la fin du mercato estival. En attendant, Zinedine Zidane a fait le point concernant l’attaquant serbe.

En recrutant Luka Jovic à l’Eintracht Francfort, le Real Madrid semblait avoir réalisé un très joli coup. Problème, le Serbe a déçu pour sa première saison chez les Merengue et se retrouverait même désormais poussé vers la sortie. Chez les Merengue, on ne verrait pas d’un mauvais oeil un départ de l’attaquant de Zinedine Zidane, notamment sous la forme d’un prêt. En effet, Jovic ne semble pas entrer dans les plans de Zizou, en témoigne d’ailleurs la gestion du technicien français ce dimanche contre la Real Sociedad, qui a préféré faire entrer deux jeunes pépites madrilènes plutôt que Luka Jovic.

« Je dois choisir et j’ai choisi »