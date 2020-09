Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane annonce la couleur pour Jovic !

Publié le 19 septembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Luka Jovic au Real Madrid s’écrirait en pointillés, Zinedine Zidane a fait un point sur la situation du buteur serbe en expliquant qu’il devrait rester dans son effectif cette saison.

Recruté l’été dernier à l’Eintracht Francfort afin de préparer la succession de Karim Benzema, Luka Jovic n’est pas parvenu à répondre aux attentes lors de sa première année au Real Madrid. Et pour cause, auteur de seulement deux réalisations et d’une seule passe décisive en ayant pris part à 17 matchs de Liga la saison dernière, l’attaquant serbe n’est pas parvenu à montrer son potentiel chez les Merengue . Pire, plusieurs informations parues dans la presse ces derniers mois affirment que Luka Jovic ne parviendrait pas à s’adapter à la vie en Espagne. De quoi remettre en question son avenir au sein de la Casa Blanca ? Pas vraiment à en croire Zinedine Zidane…

« Un possible départ de Jovic ? Je ne pense pas que cela arrivera »