Mercato - PSG : Leonardo rassuré pour une pépite ?

Publié le 19 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Après avoir perdu Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG devrait conserver sa dernière pépite, Bandiougou Fadiga.

L’été du PSG et des titis parisiens aura été relativement agité. Après de longues négociations, Leonardo n’a finalement pas réussi à convaincre Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi de prolonger leur contrat avec le PSG. Des départs prématurés qui étaient très mal passés du côté de Leonardo : « Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu’on forme ont la possibilité d’être libres de s’engager à l’étranger à 18-19 ans, à l’âge où ils sont prêts à jouer. C’est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer » Dernière pépite issue du centre de formation du PSG, Bandiougou Fadiga devrait quant à lui bel et bien rester dans la capitale parisienne.

Fadiga a convaincu Tuchel