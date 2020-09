Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane valide le retour de cette pépite !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que Martin Odegaard a fait son grand retour au Real Madrid cet été, Zinedine Zidane a fait le point sur le rôle que devra remplir le milieu offensif norvégien cette saison tout en confiant être satisfait de l’avoir à sa disposition dans son effectif.

Auteur d’une excellente saison en prêt du côté de la Real Sociedad en 2019/2020, au point d’être nommé joueur de Liga du mois de septembre 2020, Martin Odegaard a fait son grand retour au Real Madrid il y a quelques semaines. Convaincu par les performances de son joueur de 21 ans au sein du club basque, le club de la capitale espagnole a choisi de le faire revenir dès cet été afin de renforcer son entrejeu, et ce dans un contexte où Florentino Perez ne souhaitait pas dépenser des sommes folles sur le marché pour renforcer le Real Madrid. De ce fait, Martin Odegaard s’est en quelque sorte avéré être un renfort à coût zéro pour les Merengue , eux qui voulaient initialement l’envoyer en prêt à la Real Sociedad pour deux saisons et non une seule. Et de son côté, Zinedine Zidane n’a pas caché qu’il était heureux de pouvoir compter sur les services du natif de Drammen.

« Nous allons en profiter »