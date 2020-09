Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Sergio Reguilon s’engage à Tottenham !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h02 par La rédaction mis à jour le 19 septembre 2020 à 19h04

Annoncé proche de rejoindre Tottenham ces derniers jours, Sergio Reguilon s’est officiellement engagé chez les Spurs ce samedi.