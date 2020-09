Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En partance pour Tottenham, Zidane dit tout sur Bale !

Publié le 19 septembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Alors qu’il n’a pas toujours été un fervent admirateur du profil de Gareth Bale, Zinedine Zidane a dressé un portrait plutôt flatteur du Gallois en conférence de presse. Le joueur est sur le point de rejoindre Tottenham, et l’entraîneur français a souligné tout ce qu’il a apporté au Real Madrid.

Ces derniers jours, le dossier Gareth Bale est entré dans une toute autre dimension. Jusqu’à peu radicalement opposé à un départ, le joueur souhaitant honorer son contrat au Real Madrid jusqu’à son terme à savoir juin 2022, le Gallois a retourné sa veste. Lundi soir, The Times assurait que Bale ouvrait désormais la porte à la possibilité de quitter le Real Madrid afin de revenir en Angleterre là où tout a commencé pour lui. Tottenham semble avoir sauté sur l’occasion de rapatrier son ancienne star qui avait délaissé le nord de Londres pour la capitale espagnole en 2013. Comme Duncan Castles, journaliste pour The Daily Record et The Times notamment l’a fait savoir, le président Daniel Levy ne comptait pas passer à côté de l’opportunité de retrouver le Gallois dans ses rangs. Une aubaine pour Zinedine Zidane ? Ces derniers mois, l’entraîneur du Real Madrid se serait montré irrité en interne concernant le dossier Bale, indésirable et invendable. Tottenham attend le joueur à l’aéroport de Lutton ce samedi avant d’officialiser son prêt payant. Zidane n’a cependant pas craché dans la soupe et a reconnu tout ce que Gareth Bale avait apporté au Real Madrid au fil des saisons.

Zidane reconnaît l’importance et le joueur qu’est Bale…

De passage en conférence de presse ce samedi en marge du déplacement du Real Madrid à la Real Sociedad dimanche soir, Zinedine Zidane n’a pas coupé aux questions sur le départ de Gareth Bale et s’est plutôt montré élogieux, sans aucune rancoeur. « Si j’ai fais tout mon possible pour le ramener à son meilleur niveau ? Vous dites ça depuis quelque temps. Je ne parle pas du joueur. Nous savons ce qu'il est et ce qu'il a fait pendant sept ans. Je pense que c'est ce qu'il veut faire aussi et je ne peux pas en parler. Ce sont des choses qui arrivent dans une équipe de football. Vous n'allez pas me faire dire le contraire de ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il a été un joueur spectaculaire ». a dans un premier temps assuré l’entraîneur du Real Madrid avant d’évoquer la puissance de la Casa Blanca sans son international gallois. « Il ne s'agit pas de cela. Chacun aura sa propre opinion. C'est la vie d'un footballeur et d'un club. Pour l'instant, il est l'un de nos acteurs et le sujet doit être clos. Nous n'allons pas parler des choses qui n'ont pas de sens ». Mais qu’en est-il de la question du traitement infligé par l’entraîneur français à celui qui est sur le point de troquer la tunique merengue pour celle des Spurs ?

… Mais n’a pas tout fait pour le conserver