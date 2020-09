Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie claire de Villas-Boas dans ce dossier chaud !

Publié le 19 septembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Auteur d’un mercato marqué par trois arrivées et aucune vente, l’Olympique de Marseille réalise pour l’instant un bel été. Mais des départs sont toujours à l’ordre du jour, et André Villas-Boas fait le point sur ces possibilités.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille semble encore loin d’être bouclé ! À la recherche d’un attaquant pour suppléer Dario Benedetto, les Phocéens ont déjà enregistré trois renforts avec les arrivées de Pape Gueye et Yuto Nagatomo gratuitement, et de Leonardo Balerdi en prêt. Mais le prochain mouvement du côté de la Canebière pourrait bien être un départ. Les Olympiens sont toujours dans l’obligation de renflouer les caisses et certains éléments de l’effectif pourraient partir contre un chèque conséquent, comme Morgan Sanson qui plaît en Angleterre, ou Florian Thauvin en fin de contrat dans un an et dont la prolongation n’a toujours pas été signée.

« On n’a pas d’offre »