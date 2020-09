Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce club de Ligue 1 tient tête à l’OM dans ce dossier chaud !

Publié le 19 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’André Villas-Boas ait assuré rechercher un attaquant sans pour autant être réellement pressé, l’OM travaillerait sans relâche dans ce dossier chaud de son mercato. Mais le Stade de Reims ne devrait pas lui faciliter la tâche.

« Oui, on cherche mais on n'est pas trop pressé. On va voir si on est capable d'en faire venir un mais on n'est pas trop pressé. Ça peut être dans cette fenêtre ou lors de la prochaine pour prendre la meilleure décision possible » . Voici le message qu’André Villas-Boas a fait passer en conférence de presse jeudi après la défaite de l’OM face à l’ASSE (0-2). Alors que l’entraîneur du club phocéen ne cessait d’afficher l’importance du recrutement d’un attaquant, le technicien portugais se dit pas vraiment pressé désormais. Mais en coulisse, l’OM continuerait de se démener pour recruter un élément offensif. Deux joueurs du Stade de Reims figureraient dans le viseur des Marseillais. Le président du club rémois s’est montré clair concernant El-Bilal Touré et Boulaye Dia.

Le président de Reims met les choses au clair pour Touré et Dia