Mercato - PSG : Malgré les préparatifs, le Real Madrid pourrait manquer Mbappé !

Publié le 21 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Certes, le PSG et le Real Madrid semblent entretenir de très bonnes relations, contrairement à celles qui existent entre Paris et le FC Barcelone. Néanmoins, la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19 serait susceptible de faire capoter le transfert de Kylian Mbappé à la Casa Blanca en 2021.

Kylian Mbappé a entamé sa quatrième saison avec le PSG dimanche face à l’OGC Nice et est parvenu à inscrire un but face aux Aiglons . Néanmoins, cet exercice pourrait bien être son dernier à Paris. En effet, selon The Times , Mbappé se serait entretenu avec les dirigeants parisiens et aurait fait part à sa direction de sa volonté d’aller voir ailleurs en juin prochain, soit à un an de l’expiration de son contrat. Bien que le Real Madrid serait le grand favori à sa signature, le club merengue étant le rêve de Mbappé, Liverpool ne devrait pas être pris à la légère dans cette opération. C’est du moins ce que le journaliste du Daily Record Duncan Castles a récemment révélé. Sur le plateau du Transfer Window Podcast, Castles a assuré que les Reds resteraient en embuscade et seraient prêts à saisir la moindre opportunité dans ce dossier alors qu’à la fin de la saison, le départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah est escompté du côté du club de la Mersey.

Objectif Mbappé 2021 pour le Real Madrid…

Cet été, le Real Madrid a enregistré pas moins de 16 départs pour aucune nouvelle arrivée, mis à part le retour de prêt de Martin Odegaard évoluant jusqu’ici à la Real Sociedad. Grâce aux ventes d’Achraf Hakimi, de Sergio Reguilon, de Javi Sanchez, de Jorge de Frutos, de Dani Gomez et encore bien d’autres, le club merengue est parvenu à renflouer ses caisses avec une somme un peu plus importante que 100M€. Des ventes qui pourraient bien s’avérer décisives dans l’optique du transfert de Kylian Mbappé à l’été 2021 selon The Athletic . D’autant plus que les relations entre les présidents Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi sont très amicales et rendraient un deal assez simple pour l’opération Mbappé selon le média britannique. Mais quand bien même le Real Madrid s’entendrait assez bien avec le PSG, le transfert de Kylian Mbappé pourrait s’avérer difficile. Non pas à cause de la concurrence que Liverpool ou d’autres clubs, pourrait imposer, mais pour des raisons purement financières.

… Mais le Covid-19 pourrait bien faire capoter l’opération !