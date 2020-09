Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura du mal à remplacer Juan Bernat…

Publié le 21 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Juan Bernat ayant contracté une très sérieuse blessure au genou, le PSG songerait à recruter un autre latéral gauche et aurait donc réactivé la piste Alex Telles. Mais le joueur du FC Porto semble avoir d’autres projets…

Sorti sur blessure lors du match contre Metz, Juan Bernat souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, et devrait donc être absent pendant de longs mois au PSG. Du coup, Leonardo aurait activé en urgence le plan de recrutement d’un nouveau latéral gauche, et à cet effet, le profil d’Alex Telles aurait été évoqué en interne. Déjà étudié par le PSG en début d’été, le joueur brésilien du FC Porto plait beaucoup à Leonardo. Mais pas sûr que Telles envisage un départ au PSG…

