Mercato - OM : Ce témoignage fort sur le départ de Marcelo Bielsa…

Publié le 22 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien maitre à jouer du dispositif de Marcelo Bielsa à l’OM, Dimitri Payet est revenu sur le départ brutal du technicien argentin à l’été 2015.

Certes, Marcelo Bielsa n’aura passé qu’une seule saison sur le banc de l’OM (2014-2015), mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien argentin a laissé un grand souvenir au sein de la cité phocéenne. Dimitri Payet, qui avait été repositionné en meneur de jeu à l’époque par Bielsa, a d’ailleurs été un témoin privilégié de son départ soudain de l’OM à l’été 2015, alors qu’ El Loco était en désaccord total avec la direction de l’époque.

« Ça m’a fait de la peine pour le club »