Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une lueur d’espoir pour cette piste de Koeman ?

Publié le 22 septembre 2020 à 0h30 par Th.B.

Les dirigeants du FC Barcelone aurait essuyé deux échecs avec Max Aarons auprès de leurs homologues de Norwich City. Néanmoins, en revoyant son offre, le Barça serait susceptible de rafler la mise au nez et à la barbe du Bayern Munich et du PSG.

À tout juste 20 ans, Max Aarons est déjà considéré comme une véritable promesse du football anglais de la décennie. Auteur de très belles performances avec Norwich City la saison passée, le latéral droit n’a néanmoins pas pu empêcher la relégation des Canaries . Alors que le club est redescendu en Championship, un départ d’un joueur de la trempe d’Aarons d’ici la fin du mercato prévue pour le 5 octobre s’annonce logique. Le FC Barcelone penserait à lui pour la succession de Nelson Semedo en partance pour Wolverhampton. Et bien que le Barça se soit heurté à la réticence de Norwich par deux fois selon David Ornstein, journaliste de The Athletic , les cartes seraient toujours entre les mains du club culé.

Une obligation d’achat pour débloquer le dossier Max Aarons ?