Mercato - Barcelone : Un renfort à 18M€ bouclé pour Koeman ?

Publié le 21 septembre 2020 à 11h00 par T.M.

Avec le départ imminent de Nelson Semedo vers la Premier League, le mercato du FC Barcelone pourrait se débloquer. Et une recrue serait en approche pour Ronald Koeman.

Cela pourrait enfin bouger au FC Barcelone. Jusque-là, le club catalan était avant tout bloqué par faute de moyens. Il fallait donc faire rentrer de l’argent dans les caisses pour pourvoir recruter. Et cela pourrait rapidement être chose faite grâce à Jorge Mendes. En effet, l’agent portugais est actuellement à la baguette d’une opération. Ayant envoyé Diogo Jota à Liverpool pour près de 50M€, Mendes aurait débloqué l’avenir de Nelson Semedo puisque Wolverhampton s’apprêterait à réinvestir l’argent récupéré pour recruter le latéral portugais du FC Barcelone contre 35-40M€. De quoi, par conséquent, permettre aux Blaugrana de recruter.

Eric Garcia en approche ?