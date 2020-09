Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit une terrible nouvelle pour cette piste défensive !

Publié le 21 septembre 2020 à 0h00 par H.K.

Alors que Nelson Semedo semble plus que jamais se rapprocher de Wolverhampton, Ronald Koeman serait d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau latéral droit pour le FC Barcelone. Et le coach néerlandais aurait déjà reçu une terrible nouvelle pour l’une de ses pistes…

La tendance semble se confirmer pour cette piste de Ronald Koeman. A la recherche d’un nouveau latéral droit pour pallier le probable départ de Nelson Semedo, toujours plus proche de Wolverhampton, le coach néerlandais aurait jeté son dévolu sur Max Aarons, la pépite de Norwich City, relégué en Championship. Le FC Barcelone aurait déjà tenté deux approches dans ce dossier selon la presse britannique. Cependant, Koeman a reçu une mauvaise nouvelle dans ce dossier…

« Je ne vendrai pas Aarons pour 100M£ »