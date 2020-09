Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va enfin pouvoir accélérer !

Publié le 21 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Disposant d’une belle cote sur le marché des transferts, Nelson Semedo va quitter le FC Barcelone et ainsi permettre au club blaugrana de définitivement lancer son mercato.

Arrivé à l’été 2017, Nelson Semedo ne s’est, hormis lors du dernier exercice, jamais mué comme un titulaire indiscutable au poste de latéral droit barré par la concurrence de Sergi Roberto. Mais en ces temps difficiles pour le FC Barcelone d’un point de vue économique, le club culé veut vendre afin de permettre à Ronald Koeman de redessiner l’effectif blaugrana à son image. Ayant une valeur marchande attrayante, Semedo devrait être le grand sacrifié. Le Portugais connaîtrait déjà son prochain club.

Nelson Semedo à Wolverhampton pour 35M€ ?