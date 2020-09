Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en passe de frapper un gros coup à 80M€ ?

Publié le 21 septembre 2020 à 16h45 par T.M.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central. Et sur ce mercato estival, Leonardo pourrait frapper un très gros coup avec l’arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples.

Le PSG a donc jusqu’au 5 octobre pour se renforcer. Et les besoins sont là puisque cet été, Thomas Tuchel a perdu de nombreux joueurs qui n’ont pas été remplacés. C’est notamment le cas de Thiago Silva, désormais à Chelsea. Une perte qu’il faut pallier avec l’arrivée d’un nouveau défenseur central. Un gros dossier pris en main par Leonardo, mais avec des finances réduites et les nombreux besoins, cela n’est pas si simple de trouver la perle rare à ce poste. Il n’empêche qu’un nom revient désormais depuis plusieurs mois au PSG : Kalidou Koulibaly. Roc défensif de Naples, le Sénégalais est régulièrement cité dans le viseur parisien. Et s’il était dernièrement annoncé en partance pour Manchester City, Koulibaly prendrait finalement la direction du Parc des Princes.

Une opération à 80M€ ?