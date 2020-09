Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly prêt à dire oui à Leonardo ? La réponse !

Publié le 21 septembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Pour remplacer Thiago Silva au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo se serait penché sur le dossier Kalidou Koulibaly. Mais qu’en est-il de la position du Sénégalais sur un transfert au PSG ? Le défenseur du Napoli ne se fermerait aucune porte pour son avenir.

Quel sera le prochain challenge de Kalidou Koulibaly ? Après six saisons pleines avec le Napoli, le défenseur central de 29 ans semble avoir de fortes chances de plier bagage d’ici la fin du mercato, même si le président Aurelio de Laurentiis campe sur ses positions concernant l’indemnité du transfert. Dans les bureaux de la direction sportive du PSG, on ferait toujours du Sénégalais un candidat de premier choix pour la succession de Thiago Silva parti pour Chelsea à la fin de son contrat. Et alors que Koulibaly est annoncé proche de Manchester City, rien ne serait encore acté dans son esprit.

Koulibaly n’aurait pas encore choisi entre le PSG et City !