Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprenante menace pour ce dossier prioritaire de Leonardo !

Publié le 21 septembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Alors que Manchester United semblait à présent hors course pour Kalidou Koulibaly, les Red Devils pourraient revenir en force à une condition. De son côté, Chelsea concurrencerait également le PSG pour le défenseur du Napoli.

Ce n’est plus vraiment un secret. Avec le départ de Thiago Silva pour Chelsea, le PSG est toujours à la recherche d’un défenseur central afin de combler le vide laissé par l’ancien capitaine du club de la capitale. Depuis de longs mois, Koulibaly est annoncé dans le viseur de Leonardo. Le défenseur central du Napoli de 29 ans semble également avoir la cote en Premier League notamment à Manchester City. Mais le voisin des Skyblues ainsi que Chelsea pourraient bien pimenter ce dossier dans ces ultimes moments du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre prochain.

Chelsea et Manchester United, les invités surprises de l’opération Koulibaly ?