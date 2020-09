Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale valide totalement ce départ du Real !

Publié le 20 septembre 2020

Alors qu’il vient de revenir dans le club qui l’a révélé, Gareth Bale arrive à Londres en même temps que Sergio Reguilon, lui aussi en provenance du Real Madrid. Un renfort validé par le Gallois.

Malgré un prêt très convaincant au FC Séville, Sergio Reguilon n’a pas reçu la confiance de Zinedine Zidane qui préfère continuer avec Marcelo et Ferland Mendy. Le latéral espagnol aurait pu retourner à Séville cette fois-ci dans le cadre d'un transfert définitif, mais le prix fixé par le Real Madrid a amené les Andalous à se tourner vers Acuna. Ensuite sont venus les clubs anglais. Manchester United et Tottenham souhaitaient faire venir Reguilon et ce sont finalement les Spurs qui ont raflé car, contrairement aux Red Devils, Tottenham a accepté toutes les conditions fixées par le Real.

Bale ravi de cette signature