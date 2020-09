Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Lisbonne, un nouveau sale tour du Bayern au Barça ?

Publié le 21 septembre 2020 à 1h30 par Th.B.

Pour remplacer Nelson Semedo en partance pour Wolverhampton, le FC Barcelone songerait toujours à Sergiño Dest. Mais le Bayern Munich rôderait dans cette opération.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures pour Nelson Semedo. Afin de pouvoir recruter, le FC Barcelone se doit de vendre en amont et le Portugais semble être la clé du mercato du Barça . Selon Fabrizio Romano, le prochain club du latéral droit de l’effectif culé sera Wolverhampton, tout serait bouclé entre les différentes parties alors qu’il ne manquerait plus que la visite médicale soit un succès pour que cette opération soit confirmée. Pour combler le vide que va laisser Semedo, le FC Barcelone miserait sur Sergiño Dest. Cependant, le Bayern Munich s’intéresserait aussi à l’international américain de l’Ajax Amsterdam, bien que rien ne soit « fait, ni convenu » selon le président du conseil d’administration bavarois Karl-Heinz Rummenigge.

Le Bayern Munich confiant pour Dest ?