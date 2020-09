Mercato - Barcelone : Koulibaly pourrait débloquer ce dossier de Koeman !

Foot - Mercato - Barcelone

Pour renforcer l'arrière garde du FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait miser sur Eric Garcia. Le coach du Barça serait convaincu de pouvoir obtenir gain de cause dès que Manchester City recrutera un nouveau défenseur central.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman ne compterait pas chômer cet été. Pour obtenir des résultats dès cette saison, le nouveau coach du Barça aurait l'intention de frapper un grand coup sur le mercato. Dans cette optique, le Néerlandais aurait identifié trois profils en particulier : Memphis Depay, Sergino Dest et Eric Garcia. Et en ce qui concerne le jeune défenseur de Manchester City, Ronald Koeman serait plus que confiant.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le Barça serait convaincu de pouvoir signer Eric Garcia (19 ans) lors de cette fenêtre de transferts. Alors que Manchester City voudrait absolument recruter un défenseur central - Kalidou Koubaly en priorité, et Jules Koundé en option de secours - l'écurie blaugrana voudrait sauter sur l'occasion et récupérer Eric Garcia une fois que Pep Guardiola aura réalisé son souhait.

Man City > Koulibaly deal is not collapsed yet. Talks still on with Napoli but no agreement. Koundé is the ‘backup option’ but Sevilla have turned down the opening bid [around €55/60m].Barcelona are convinced they’re going to sign Eric Garcia after #MCFC will buy a new CB.